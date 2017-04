Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft wird noch vor der Landtagswahl im Amri-Untersuchungsausschuss des Landtags aussagen.

Kraft werde sich am Freitag direkt nach der letzten Sitzung vor der Wahl den Fragen der Abgeordneten stellen, teilte der Landtag in Düsseldorf mit. Der Ausschuss untersucht, wie es dem Tunesier Amri gelingen konnte, den Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember zu begehen, obwohl er als islamistischer Gefährder im Visier der Sicherheitsbehörden war. Amri hatte lange in Nordrhein-Westfalen gelebt.