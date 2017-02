NRW Proteste gegen Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim geplant

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim. (dpa / picture alliance)

Trotz Kritik will der türkische Ministerpräsident Yildirim heute bei einer Veranstaltung in Oberhausen für die geplante Verfassungsreform in der Türkei werben.

Es werden bis zu 10.000 Teilnehmer erwartet. Drei Protest-Kundgebungen wurden angemeldet. Die Polizei rechnet hierbei mit etwa 1.000 Teilnehmern. Deutsche Politiker hatten die Bundesregierung in den vergangenen Tagen aufgefordert, dem Auftritt Yildirims entgegenzutreten. - Bei einem für April angesetzten Referendum über die Verfassungsreform in der Türkei können auch rund 1,4 Millionen in Deutschland lebende türkische Staatsbürger abstimmen. Das umstrittene Vorhaben sieht eine Ausweitung der Befugnisse des Präsidenten vor.