NRW Razzien in elf Städten nach Brandanschlag in Essen

Ein Polizeiwagen mit Blaulicht (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Mehr als drei Monate nach einem Brandanschlag auf ein türkisches Café in Essen hat die Polizei in elf Städten in Nordrhein-Westfalen Wohnungen durchsucht.

Die Ermittler waren unter anderem in Köln, Dortmund, Bochum, Duisburg und Essen im Einsatz. Gegen 17 Verdächtige liegt nach Angaben der Polizei ein Haftbefehl vor. Die Beschuldigten haben den Angaben zufolge kurdische Wurzeln.

Anfang November waren Molotowcocktails durch die Fenster eines türkischen Cafés geworfen worden. Ein Mann erlitt damals leichte Verletzungen. In die Ermittlungen wurde wegen eines möglichen politischen Hintergrundes auch der Staatsschutz eingebunden.