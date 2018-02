Belgien hält nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung an seinen umstrittenen Atommeilern fest.

Landeswirtschaftsminister Pinkwart sagte nach Gesprächen in Brüssel, Vertreter der belgischen Regierung hätten versichert, dass die umstrittenen Reaktorblöcke Tihange 2 und Doel 3 in den Jahren 2022 und 2023 vom Netz gehen sollten. Die anderen fünf belgischen Reaktoren würden dann voraussichtlich 2025 abgeschaltet. Man habe gegenüber Belgien deutlich gemacht, dass man einen möglichst frühen Ausstieg aus der Kernenergie für notwendig erachte, fügte Pinkwart hinzu. Vor allem in der Region um Aachen fordern Politiker und Kommunen schon lange eine vorzeitige Abschaltung der Atommeiler.

