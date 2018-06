Der designierte Landesvorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Hartmann, hat seine Partei zu neuem Kampfgeist aufgerufen.

Die SPD müsse aufhören zu klagen und endlich anfangen, wieder Politik zu machen, sagte Hartmann in seiner Rede beim Parteitag in Bochum. Niemand wolle eine traurige Truppe, die selbst nicht an ihren Erfolg glaube. Der mitgliederstärkste Landesverband müsse in NRW eine starke Opposition und zugleich Ideengeber im Bund sein, betonte Hartmann. Der Bundespolitiker soll heute zum neuen Landesvorsitzenden gewählt werden. Der 40-Jährige würde damit auf Michael Groschek folgen, der das Amt nach der verlorenen Landtagswahl 2017 und dem Rücktritt von Parteichefin Kraft übergangsweise übernommen hatte.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.