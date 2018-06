Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann ist neuer Vorsitzender des SPD-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen.

Auf einem Landesparteitag in Bochum erhielt er 80,3 Prozent der Delegiertenstimmen. In einer Rede hatte Hartmann seine Partei zuvor zu neuem Kampfgeist aufgerufen und erklärt, die SPD müsse endlich anfangen, wieder Politik zu machen. Niemand wolle eine traurige Truppe, die selbst nicht an ihren Erfolg glaube.



In seinem neuen Amt tritt Hartmann die Nachfolge von Michael Groschek an, der die NRW-SPD nach der Niederlage der Partei bei der Landtagswahl 2017 übergangsweise geführt hatte.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.