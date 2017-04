SPD-Fraktionschef Oppermann hat sich gegen eine Koalitonsaussage seiner Partei vor der Bundestagswahl ausgesprochen.

Oppermann sagte am Abend im ARD-Fernsehen, die SPD werde keinen Koalitions-Wahlkampf führen. Ziel sei es, stärkste Partei im Bundestag zu werden. Allerdings fügte er hinzu, die SPD werde in jedem Fall keine Koalition eingehen, die darauf angelegt sei, die internationale Verantwortung oder die Europäische Union zu schwächen.



Sechs Wochen vor der Landtagswahl läutete die nordrhein-westfälische SPD gestern die heiße Wahlkampfphase ein. Kanzlerkandidat Schulz hob in seiner Rede in Essen die Bedeutung des Wahlausgangs für die Bundestagswahl hervor. Er sagte, wenn die SPD am 14. Mai in Nordrhein-Westfalen gewinne, werde sie am 24. September auch stärkste Partei Deutschlands und er Bundeskanzler.



Die nordrhein-westfälische FDP hielt in Hamm einen Parteitag ab, auf dem sie eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen ausschloss. Die Landes-CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Laschet hatte gestern ihr Wahlprogramm beschlossen.