NRW SPD und CDU bereiten sich auf Wahlen vor

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf (dpa/picture alliance Horst Ossinger)

Drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen will die SPD heute Ministerpräsidentin Kraft für die Spitzenkandidatur nominieren.

Auf einem außerordentlichen Parteitag in Düsseldorf soll sie auf Platz eins der Landesliste gewählt werden. Außerdem wollen die Sozialdemokraten ihr Programm für die Wahl am 14. Mai verabschieden.



Die nordrhein-westfälische CDU will auf einer Landesvertreterversammlung in Bad Sassendorf Bundesgesundheitsminister Gröhe zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl küren.