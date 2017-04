Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Schulz hat im Landtagswahlkampf seiner Partei das Thema Gerechtigkeit betont.

In seiner Rede bei einer Parteiveranstaltung der in Essen bezog er dies vor allem auf die Bildungspolitik. Schulz beklagte, dass die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft werde oft etwa durch Faktoren wie die Herkunft und die Lebensbedingungen der Eltern maßgeblich beeinflusst werde. Deshalb sei ein gleichberechtigter Zugang zu Erziehung, Bildung und Beruf entscheidend. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft stehe für den Ansatz, kein Kind zurückzulassen, betonte Schulz. Kraft strebt eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition in Düsseldorf an. Die demokratischen Parteien rief Schulz zu einem fairen Wahlkampf auf. Ein gemeinsames Ziel müsse es sein, Rechtspopulisten wie die Partei "Alternative für Deutschland" aus den Parlamenten herauszuhalten.



Der Vorsitzende und Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen CDU, Laschet, hatte zum Wahlkampfauftakt seiner Partei der rot-grünen Landesregierung Versäumnisse in der inneren Sicherheit und der Bildungspolitik vorgeworfen.