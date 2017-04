Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die SPD die heiße Wahlkampfphase begonnen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Zollverein in Essen sprachen Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Kraft, Kanzlerkandidat und Parteichef Schulz sowie Außenminister Gabriel.



Schulz betonte in seiner Rede die Bedeutung der Bildungspolitik. Entscheidend sei ein gleichberechtigter Zugang zu Erziehung, Bildung und Beruf, so dass alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Chancen hätten.



In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt. Die FDP hielt in Hamm einen Parteitag ab, auf dem sie eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen ausschloss.



Die CDU und ihr Spitzenkandidat Laschet hatten gestern ihr Wahlprogramm beschlossen.



Laschet sagte heute im Deutschlandfunk, für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen sei die innere Sicherheit das drängendste Thema. Besonders der Einbruchskriminalität müsse man mit einer Null-Toleranz-Politik begegnen.