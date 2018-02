In Magdeburg gibt es Streit um ein Denkmal für die Opfer der NS-Euthanasie.

Wie unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet, hat der Künstler Bernd Morgenroth ein Modell im Kulturausschuss des Stadtrates vorgestellt - doch dort habe man ihm signalisiert, dass es nicht gewollt sei. Geplant ist eine 2,50 Meter große Skulptur, die Morgenroth entworfen hat und die er gemeinsam mit sechs Künstlern mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung anfertigen will. Nach Morgenroths Darstellungen wäre es das dritte öffentliche Denkmal für Opfer der sogenannten Euthanasie in Deutschland - und das erste, das von Menschen mit Behinderung gebaut wird, also von Menschen, die unter den Nationalsozialisten wahrscheinlich selbst Opfer der Tötungsmaschinerie geworden wären. Stehen soll es dort, wo früher die Magdeburger Gestapozentrale war - eine Fläche, die heute zum Kunstmuseum gehört.



Der Magdeburger Kulturbeigeordnete Matthias Puhle erläutert, dass so ein Denkmal dort nicht hinpasse. Die Fläche sei eine "kuratierte Wiese", und was ausgestellt werde, erfolge schon seit Jahrzehnten nach einem künstlerischen Konzept. Puhle schlägt vor, das Denkmal in der Nähe der Pfeifferschen Stiftungen am Stadtrand aufzustellen - von dort stammen die sechs Künstler mit Behinderung.



Puhle wäre aber ein Standort in der benachbarten Stadt Bernburg noch lieber: dort befand sich eine der Euthanasie-Anstalten der Nazis. Magdeburg sei dagegen nur "bedingt geeignet" für ein Denkmal. Zudem verwies er auf die anderen Opfergruppen der Nazis. Beim Umgang damit müsse es intelligent, überlegt und auch gerecht zugehen.



Auch die Pfeifferschen Stiftungen können sich jedoch laut Christoph Richters Bericht nicht mit dem Denkmal-Konzept anfreunden: Durchs Telefon sagt man ihm dort, man habe Stolpersteine verlegt und unternehme Gedenkstättenfahrten. Das müsse ausreichen. Ins Mikrofon wollte dazu aber niemand etwas sagen.



Der Begriff Euthanasie ist umstritten. Er bedeutet so viel wie "guter Tod" oder "zu recht Streben".