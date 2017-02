NSA-Ausschuss Vorsitzender zieht positives Fazit

Der Leiter des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg (CDU)

Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Sensburg, hat vor dem heutigen Abschluss der Zeugenbefragungen ein positives Fazit gezogen.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, man habe in den vergangenen drei Jahren gute Aufklärungsarbeit geleistet. So sei etwa das eklatante organisatorische und technische Versagen des Bundesnachrichtendienstes aufgedeckt worden. Inzwischen habe man die parlamentarische Kontrolle deutlich verbessert, betonte Sensburg. Man habe jetzt mit einem Beauftragten die Möglichkeit, die Arbeit der Überwachungsorgane aktiv zu überprüfen und die Abgeordneten darüber zu informieren.



Am Mittag sagt Bundeskanzlerin Merkel als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA aus.