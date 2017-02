Die Befragung von Kanzlerin Angela Merkel diese Woche vor dem NSA-Untersuchungsausschuss war ein Schlusspunkt, denn Merkel war die letzte Zeugin in diesem Ausschuss. Es war aber sicher kein Höhepunkt der parlamentarischen Aufklärung. Wie erwartet hat die Kanzlerin keine neuen Erkenntnisse beigetragen.

Dennoch hat sich die Ausschussarbeit der letzten drei Jahre gelohnt. Wir wissen heute zwar immer noch nicht, wie intensiv der US-Geheimdienst NSA die deutsche Bevölkerung ausspioniert. Aber über dubiose Machenschaften des deutschen Bundesnachrichtendienstes haben wir viel gelernt.

Auch BND überwachte Telekommunikation im Ausland

So kam heraus, dass der BND im Ausland ähnlich flächendeckend und anlasslos die Telekommunikation überwacht, wie es deutsche Politiker nach den Enthüllungen von Edward Snowden der NSA vorwarfen. So fing der BND flächendeckend Satelliten-Kommunikation in Afghanistan, Nahost und Nordafrika ab. In Frankfurt zapfte der BND jahrelang Internet-Kabel an, die erfasste internationale Telekommunikation - also Telefonate, Emails, SMS – lieferte der BND weitgehend an die NSA weiter.

Auch der wohl etwas naive Ausspruch der Kanzlerin, "Abhören unter Freunden - das geht gar nicht", bekam bald eine neue Brisanz. Denn der BND beteiligte sich nicht nur an der Massenüberwachung der NSA, er spähte in ihrem Auftrag auch Ziele in befreundeten Ländern und bei der EU aus. Dabei nutzte er sogenannte Selektoren - etwa Telefonnummern oder Email-Adressen – die er direkt von der NSA erhielt.

Selbst Firmen mit deutscher Beteiligung (wie Airbus) gerieten dabei in den Focus des BND. Und auch der deutsche Diplomat Hansjörg Haber wurde als Leiter einer EU-Mission im Kaukasus überwacht. Der deutsche Nachrichtendienst kontrollierte im US-Auftrag also auch diejenigen, die er doch eher schützen sollte.

Keine Kehrtwende beim BND

Am Ende musste zwar BND-Chef Hansjörg Schindler verfrüht in den Ruhestand. Ansonsten wurde beim BND aber keineswegs eine Kehrtwende eingeleitet. Im Gegenteil: Was früher in einer rechtlichen Grauzone stattfand, wurde im letzten Herbst mit einer Novelle des BND-Gesetzes sogar legalisiert. Der BND hat nun ausdrücklich ein Mandat, weltweit die Kommunikation von Ausländern mit Ausländern zu erfassen und auszuwerten.

Ein solches Gesetz gibt es wohl nur in Deutschland. Und die SPD als Regierungspartner ist auch mächtig stolz darauf, dass sie der Union dieses Gesetz abgetrotzt hat. Möglich war dies, nachdem im Untersuchungsausschuss mehrere Ex-Verfassungsrichter erklärten, dass deutsche Grundrechte wie die Fernmeldefreiheit auch im Ausland gelten - wenn die deutsche Staatsgewalt in Form des BND im Ausland tätig wird.

Nun ist eine gesetzliche Regelung sicher ein gewisser Gewinn an Transparenz und Rechtsstaatlichkeit – auch die politische Verantwortung der Bundesregierung wird gestärkt -, allerdings ist von der ursprünglichen Empörung über die Massenüberwachung der NSA nichts mehr zu spüren.

Im Gegenteil, es ist jetzt ausdrücklich gesetzlich geregelt, dass der BND seine Datenfänge mit der NSA teilen darf. Aus einer heimlichen Überwachungs-Partnerschaft wurde damit eine offizielle. Selbst das Ausspähen der europäischen Freunde wurde nicht völlig verboten.

Die vielleicht bedeutendste Änderung ist aber die parallel vorgenommene Stärkung der parlamentarischen Geheimdienstkontrolle. Das Kontrollgremium des Bundestags wird künftig durch einen hochrangigen Bevollmächtigten und einen Stab aus 20 Mitarbeitern unterstützt. Die Kontrolle des BND könnte so effizienter werden – wenn die Regierungsmehrheit es will.

BND kam glimpflich davon

Dass die Folgen der Enthüllungen für den BND so glimpflich ausgingen, hat aber auch mit einer veränderten Weltlage zu tun. Der globale Terror des "IS" hat die Akzeptanz von geheimdienstlicher Aufklärung massiv erhöht. Und in einer Zeit, in der die USA von Donald Trump regiert werden, will man sich nicht mehr unbedingt auf die US-Geheimdienste verlassen müssen.

Und schließlich ist man sich bei manchen "Freunden" in Nato und EU eh nicht mehr so sicher, ob es wirklich "Freunde" sind - etwa der türkische Autokrat Recep Tayyip Erdogan. Heute gilt der Bundesnachrichtendienst deshalb wieder als wichtiges außenpolitisches Instrument - und nicht mehr als Problem.