Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes NSA, Rogers, hat seinen Rückzug angekündigt.

Nach Angaben aus Geheimdienstkreisen in Washington will er im kommenden Frühjahr abtreten. Gründe wurden nicht genannt. Noch in diesem Monat werde Präsident Trump einen Nachfolger benennen, hieß es.



Rogers war im April 2014 vom damaligen Präsidenten Obama zum Leiter der NSA ernannt worden. Er ist einer von vier Geheimdienstchefs, die im Januar 2017 einen belastenden Bericht über die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf zugunsten Trumps vorgelegt hatten. Rogers behielt als Einziger der vier seinen Posten.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.