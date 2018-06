Im NSU-Prozess haben die drei ursprünglichen Pflichtverteidiger die Freilassung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe gefordert.

Die 43-Jährige sei keine Terroristin, keine Mörderin und keine Attentäterin, sagte Rechtsanwalt Heer in seinem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München. Die neuen Verteidiger Zschäpes hatten Ende April ähnlich plädiert und sich für ein Strafmaß von höchstens zehn Jahren ausgesprochen.



Die Bundesanwaltschaft will Zschäpe dagegen lebenslang ins Gefängnis bringen. Sie sieht die Angeklagte als gleichberechtigtes Mitglied der Terror-Gruppe NSU, der unter anderem die Morde an neun türkisch- und griechischstämmigen Zuwanderern zur Last gelegt werden.

