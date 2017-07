Die Bundesanwaltschaft sieht die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Zschäpe, als Mittäterin überführt.

Die Anklagevorwürfe gegen sie und die vier Mitangeklagten hätten sich in allen wesentlichen Punkten bestätigt, sagte Bundesanwalt Diemer in seinem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München. Die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe ist die einzige Überlebende des NSU-Trios, dem zehn Morde sowie mehrere Bombenanschläge und bewaffnete Raubüberfälle zur Last gelegt werden. Oberstaatsanwältin Greger, nannte Zschäpe den entscheidenden Stabilitätsfaktor der Gruppe. Sie habe an den Planungen mitgewirkt und sich um Geld und Alibis gekümmert.



Für die Schlussvorträge von Anklage und Verteidigung sind mehrere Tage angesetzt. Das Urteil im NSU-Prozess dürfte erst im Herbst fallen.