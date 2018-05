Im Prozess um die Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrunds haben die Verteidiger des Mitangeklagten André E. einen Freispruch für ihren Mandanten gefordert.

Die Anwälte wiesen vor dem Münchner Oberlandesgericht sämtliche Anklagevorwürfe zurück, allen voran den Vorwurf der Beihilfe zum versuchten Mord. Die von der Bundesanwaltschaft unterstellte enge Beziehung zu den drei mutmaßlichen NSU-Terroristen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt habe es nicht gegeben. Zudem gebe es keinen Hinweis darauf, dass der Mann an der Beschaffung von Waffen oder Sprengstoff beteiligt gewesen sei oder von den Morden und Anschlägen der Terrorgruppe gewusst habe.



Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer zuvor zwölf Jahre Haft für André E. gefordert, unter anderem wegen Beihilfe zum Bombenanschlag auf ein Lebensmittelgeschäft in Köln.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.