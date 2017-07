Im Prozess um die Terrorgruppe NSU haben die Plädoyers begonnen.

Bundesanwalt Diemer begann seinen Schlussvortrag vor dem Oberlandesgericht München am Mittag. Das Plädoyer soll

rund 22 Stunden dauern und sich über mehrere Tage erstrecken. Im Anschluss daran hat die Verteidigung das Wort. Das Urteil wird im Herbst erwartet.



Die Hauptangeklagte Zschäpe ist die einzige Überlebende des NSU-Trios. Sie ist wegen Mittäterschaft angeklagt. Dem

Nationalsozialistischen Untergrund werden unter anderem zehn Morde und zwei Bombenanschläge zur Last gelegt.



Am Vormittag hatte Richter Götzl einen Antrag der Verteidigung auf Aufzeichnung des Schlussvortrags der Anklage abgelehnt. Die Anwälte zweier Angeklagter hatten daraufhin eine Unterbrechung der Sitzung beantragt, um ein weiteres Mal über einen Befangenheitsantrag zu beraten, diesen dann aber nicht gestellt.