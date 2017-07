Im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München hat die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer fortgesetzt.

Oberstaatsanwältin Greger betonte, die Hauptangeklagte Zschäpe habe bei der Tarnung des "Nationalsozialistischen Untergrunds" eine zentrale Rolle gespielt. Ihr sei es stets darum gegangen, ihre beiden Freunde Mundlos und Böhnhardt abzusichern. Alle drei hätten eng und vertrauensvoll zusammengehalten. Nur deshalb hätte die Morde und Anschläge so lange unentdeckt bleiben können. Darüber hinaus seien der Hauptcomputer und das Haupthandy in Zschäpes Besitz gewesen.



Bereits zum Auftakt hatte Bundesanwalt Diemer gestern erklärt, die Vorwürfe gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe und vier Mitangeklagte hätten sich in allen wesentlichen Punkten bestätigt. Zschäpe sei Mittäterin an allen Morden, Bombenanschlägen und Raubüberfällen, die dem NSU angelastet würden.