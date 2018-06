Im NSU-Prozess haben die drei ursprünglichen Pflichtverteidiger die Freilassung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe gefordert.

Die 43-Jährige sei von Morden und Anschlägen freizusprechen, sagte Rechtsanwalt Heer in seinem Plädoyer vor dem Münchner Oberlandesgericht. Sie könne lediglich wegen einfacher Brandstiftung verurteilt werden.



Zschäpe hat eingestanden, fast 14 Jahre mit den beiden Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds, Mundlos und Böhnhardt, zusammen gelebt zu haben. In dieser Zeit sollen Mundlos und Böhnhardt zehn Menschen in ganz Deutschland ermordet haben. Neun der Opfer waren türkisch- und griechischstämmige Zuwanderer, eines eine Polizistin. Die Motive waren Fremdenhass und Hass auf den Staat.

