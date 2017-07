Die Plädoyers im Prozess um die Terrorgruppe NSU verzögern sich erneut.

Das Oberlandesgericht München lehnte den Wunsch einer Reihe von Verteidigern ab, den Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft auf Tonband aufzuzeichnen. Das Gericht wies ebenso die Forderung zurück, das Plädoyer per Stenografie festzuhalten oder das Redemanuskript der Ankläger an die Verfahrensbeteiligten auszuhändigen. Der Vorsitzende Richter Götzl erklärte zur Begründung, im deutschen Strafprozess herrsche das Prinzip der Mündlichkeit. Daraufhin beantragten die Anwälte zweier Angeklagter eine Unterbrechung des Prozesses, um ein weiteres Mal über einen Befangenheitsantrag zu beraten.



Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess ist die einzige Überlebende des Trios, Zschäpe. Sie ist wegen Mittäterschaft an allen Verbrechen angeklagt. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe. Dem sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund werden unter anderem zehn Morde und zwei Bombenanschläge zur Last gelegt.