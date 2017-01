NSU-Prozess Psychiater stellt Zschäpe-Gutachten vor

Beate Zschäpe im Gerichtssaal in München (AFP/ Christoph Stache)

Im Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe ist ein psychiatrisches Gutachten vorgestellt worden.

Gleich zu Beginn sagte der Sachverständige Saß vor dem Oberlandesgericht München, dass er keine wesentlichen Gesundheitsstörungen bei Zschäpe feststellen konnte. Die 42-Jährige neige dazu, Dinge zu verharmlosen und Verantwortung abzuschieben. Die entscheidenden Fragen nach der Einschätzung zur Schuldfähigkeit und zu einer möglichen Sicherheitsverwahrung werden erst morgen erwartet. Mit dem psychiatrischen Gutachten dürfte die Schlussphase in dem seit vier Jahren laufenden Prozess beginnen.



Zschäpe ist in dem Verfahren wegen Mittäterschaft an zehn Morden und zwei Sprengstoffanschlägen des sogenannten "Nationalsozalistischen Untergrunds" angeklagt.