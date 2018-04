Im NSU-Prozess setzt die Verteidigung heute ihre Plädoyers fort.

Sie hält die Hauptangeklagte Zschäpe nicht für mitschuldig an der rechtsextremen Mordserie. Ihr Anwalt Borchert hatte gestern vor dem Münchner Oberlandesgericht erklärt, die Bundesanwaltschaft habe einseitig versucht, eine Beteiligung der Angeklagten an den Morden ihrer Freunde Mundlos und Böhnhardt zu konstruieren. Dies lasse sich aber weder mit ihrem Charakter noch mit ihren politischen Aktivitäten begründen.



Die Bundesanwaltschaft sieht die 43-Jährige als mitverantwortlich für die neun Morde des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" an und fordert eine lebenslange Haftstrafe.

