Im Münchner NSU-Prozess will einer der Anwälte der mutmaßlichen Rechtsterroristin Zschäpe deren Schuldunfähigkeit feststellen lassen.

Ein Psychiater habe bei ihr eine schwere Persönlichkeitsstörung festgestellt, sagte Rechtsanwalt Grasel in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht. Damit seien die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Schuldunfähigkeit erfüllt. - Grasel beantragte die Anhörung eines Freiburger Psychiaters, der das Gutachten erstellt hat. - Zschäpe ist wegen Mittäterschaft an den Verbrechen des so genannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" angeklagt. Dazu gehören neun Morde an türkisch- und griechischstämmigen Zuwanderern.