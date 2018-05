Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken.

Das gab die Bundesagentur für Arbeit BA in Nürnberg bekannt. Demnach waren rund 2,3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum April ging die Zahl um 68.000 zurück, im Vergleich zum Vorjahr um 182.000. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,1 Prozent.



Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen betrifft, die gerade an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei 3,286 Millionen. Sie sank saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 17.000. Bei der Bundesagentur waren zugleich rund 790.000 offene Stellen gemeldet, fast 80.000 mehr als noch vor einem Jahr.



BA-Chef Scheele sagte, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nehme insgesamt zu und die Nachfrage nach Arbeitskräften sei ungebrochen hoch. "Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt setzt sich fort, wenn auch schwächer als in den Wintermonaten", so Scheele.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.