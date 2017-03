Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Deutschland ist im März auf 2,66 Millionen gesunken.

Wie die Nürnberger Bundesagentur mitteilte, entspricht dies im Vergleich zum Vormonat einem Rückgang von 100-tausend. Im Jahresvergleich handelt es sich um ein Minus von 183-tausend. Die Quote liegt jetzt bei 6,0 Prozent. Begründet wurde die Entwicklung mit saisonbedingten Einflüssen.



Die Zahl der Unterbeschäftigten nahm um 18-tausend auf 3,68 Millionen ab. Hier werden Personen, die sich beispielweise in Fortbildungen befinden oder als so genannte Ein-Euro-Jobber tätig sind, mit erfasst.