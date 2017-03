Der neue Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, plädiert für eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, die keinerlei Chance auf einen Job haben.

Zwischen 100.000 und 200.000 Männer und Frauen seien davon betroffen, sagte Scheele in Nürnberg. Es gehe um Menschen, die mindestens vier Jahre arbeitslos seien, keine Berufsausbildung hätten sowie gesundheitlich eingeschränkt seien und für die keine Weiterbildung in Frage komme. Auch für sie müsse gelten, "lieber Arbeit als Arbeitslosigkeit finanzieren".



Zuvor hatte Scheele die Zahl der Arbeitslosen für den Monat März bekanntgegeben. Sie sank auf 2,66 Millionen. Im Jahrsvergleich entspricht das einem Rückgang um 183.000 Personen. Die Quote liegt jetzt bei 6,0 Prozent. Die Zahl der Unterbeschäftigten nahm um 18.000 auf 3,68 Millionen ab. Hier werden Personen, die sich beispielweise in Fortbildungen befinden oder als so genannte Ein-Euro-Jobber tätig sind, mit erfasst.