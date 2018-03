Ranghohe Vertreter der USA, Südkoreas und Japans haben am Wochenende in San Francisco über die Lage auf der koreanischen Halbinsel beraten.

Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes in Seoul nahmen die Nationalen Sicherheitsberater McMaster, Chung und Yachi teil. Themen seien die nukleare Abrüstung und die geplanten Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gewesen. Die drei Gesprächspartner seien übereingekommen, in den nächsten Wochen in engem Kontakt zu bleiben.



Eine südkoreanische Delegation war kürzlich in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang gereist und mit Kim zusammengetroffen. Dabei hatte Kim Bereitschaft zum Dialog bekundet und ein Gesprächsangebot an US-Präsident Trump gerichtet.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.