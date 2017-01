Dass jedes dritte Medikament, das auf den Markt kommt, nichts kann, was nicht schon ein anderes Medikament kann, bezeichnete Windeler als "nicht überraschend". Die Pharmaindustrie entwickle Medikamente, die nicht so innovativ seien wie die Werbung behaupte. Wenn man etwas verkaufen könne, werde es hergestellt.

In anderen Ländern würde vor der Zulassung geprüft, ob die Medikamente ins System sollen. In Deutschland hingegen werde erst im Nachhinein geprüft, ob die Arzneimittel einen Zusatznutzen haben. Die Medikamente blieben dann aber weiter in der Versorgung.

Es sei ein deutscher Sonderweg, keine vierte Hürde einzuführen. Er spreche sich dafür aus, dass Arzneimittel einer sorgfältigeren Prüfung unterzogen werden und plädiere für Konsequenzen: Ärzte sollten deutlicher darauf hingewiesen werden, Medikamente mit Zusatznutzen verordnen sollen als solche ohne. Man dürfe nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile der Industrie sehen.

