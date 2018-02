OB-Wahl in Frankfurt am Main

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt am Main hat kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht.

Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke kommt Amtsinhaber Feldmann von der SPD auf 46 Prozent. Die CDU-Kandidatin Weyland liegt bei gut 25 Prozent. Die beiden treten nun am 11. März in einer Stichwahl gegeneinander an. Insgesamt hatten sich 12 Kandidaten zur Wahl gestellt.

