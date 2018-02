OB-Wahl in Frankfurt/Main

Der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main wird in einer Stichwahl am 11. März bestimmt.

Im gestrigen ersten Durchgang war es keinem der insgesamt zwölf Kandidaten gelungen, die erforderliche absolute Mehrheit zu erringen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis liegt Amtsinhaber Feldmann von der SPD mit einem Stimmenanteil von 46 Prozent vor der CDU-Kandidatin Weyland, die auf 25 Prozent kam. - Die Wahlbeteiligung wurde mit 37,6 Prozent angegeben. Auf Grundlage von Befragungen in neun repräsentativen Bezirken hatte man zunächst eine Beteiligung von 57,8 Prozent angenommen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.