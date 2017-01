Barack Obama verabschiedete sich, wie er sich für das Präsidentenamt empfohlen hatte: Mit einer Rede zur politischen Kultur der USA. An inspirierenden Reden mangelte es nie in der Amtszeit Obamas. Und so wäre vielleicht diese Rede achtlos verhallt, wenn da nicht sein Nachfolger und Adressat wäre: Der designierte 45. Präsident der USA, Donald Trump. Ohne dessen Namen zu nennen, redete Obama seinem Nachfolger ins Gewissen – und forderte die Bürger auf, allzeit für den Rechtsstaat einzustehen.

Volk soll Verfassung mit Leben füllen

Die Verfassung der USA sei ein großes Geschenk, aber gleichzeitig nur ein Stück Pergament, wenn die Bürger sie nicht mit Leben erfüllten. Jeder müsse sich immer wieder dafür entscheiden, für Freiheit und Rechtsstaat einzustehen. Nur das Volk könne die Verfassung mit Leben erfüllen. Der Rechtsstaat lebe von der Beteiligung und dem Handeln der Bürger.

Und dann kam ein Satz, der allen, die willens waren, ihm zuzuhören, einen kalten Schauer über den Rücken schickte. Amerika sei nicht zerbrechlich, so Obama. Aber die Früchte der langen Reise in die Freiheit seien nicht selbstverständlich, oder garantiert.

Wie gefährdet sind die amerikanische Demokratie und der amerikanische Rechtsstaat, wenn ein scheidender Präsident dies seinem Nachfolger glaubt, ins Stammbuch schreiben zu müssen?

"Ein dünnhäutiger, rachsüchtiger Narzisst und Autokrat"

Die Antwort gab einen Tag später Donald Trump. Auf seiner ersten Pressekonferenz seit sieben Monaten führte er sich auf wie ein rachsüchtiger Autokrat. Bestellte Claqueure applaudierten dem designierten Präsidenten, als ob eine Pressekonferenz eine Wahlkampfveranstaltung wäre. Ein Reporter des grundseriösen Nachrichtensenders CNN durfte seine Frage nicht stellen. Trump fuhr ihm über den Mund mit der Bemerkung, CNN sei Teil der sogenannten Lügenpresse, auf Englisch "fake news". Dabei hatte CNN lediglich berichtet, was unbestritten ist: Dass ein Bericht der amerikanischen Geheimdienste über die russische Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf auch zwei Seiten mit Berichten über eine mögliche Erpressbarkeit Trumps durch Putin enthielt. Darin seien kompromittierende Angaben über Trumps Sexualleben und sein Finanzgebaren. Einzelheiten nannte CNN nicht, weil die Quelle, ein ehemaliger britischer Geheimdienstoffizier, kaum zu verifizieren ist. Tadelloses journalistisches Verhalten also. Doch dies bringt Trump in Rage. Kritische Fragen an seine Person sind in seinen Augen Majestätsbeleidigungen – ein dünnhäutiger, rachsüchtiger Narzisst und Autokrat.

Und dies ist eben nicht nur eine Stilfrage. Und das zeigt sich im Umgang Trumps mit einem anderen Autokraten: Wladimir Putin, den er stets über den grünen Klee lobt, dessen flagrante und präzedenzlose Einmischung in den demokratischen Wahlkampf der USA Trump kleinredet, und mit dem er offensichtlich glaubt, zu einem großen "Deal", einer weitreichenden strategischen Vereinbarung kommen zu können. Das macht die Europäer, allen voran die osteuropäischen und baltischen Staaten zu Recht sehr nervös. Trump ist umgeben von Beratern, die Putin-Freunde sind: sein Chefstratege, sein Sicherheitsberater, sein Außenminister.

Europäer müssen sich rüsten

Ob Trump nun wirklich persönlich erpressbar ist, gerät da zu einer nebensächlichen Frage. Trump und seine Mitarbeiter machen jetzt schon das, was Putin will. Das russische Hacking in die Computer der Demokratischen Partei, so Trump lange, sei eine komplette Erfindung. Sein designierter Außenminister Tillerson, der von Putin mit einem hohen Orden ausgestattet worden ist und sich einer Anhörung im Kongress stellen musste, weigert sich, von russischen Kriegsverbrechen in Syrien zu reden. Oder von der Einkerkerung und Ermordung von Dissidenten in Russland. Tillerson sprach sich aber sehr wohl dafür aus, die Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine aufzuheben.

Putin hat geschafft, was die Sowjetunion in 50 Jahren des Kalten Krieges nicht geschafft hat. Er hat eine amerikanische Regierung, die seine Propagandalügen nachplappert und ihre Werte und die Interessen ihrer Verbündeten verrät. Die Europäer müssen sich nicht nur wappnen, die Europäer müssen sich rüsten für die vor ihnen liegenden Jahre mit Donald Trump.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund und von 1997 bis 1998 Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war Korrespondent des SFB, Radio Bremens und Hessischen Rundfunks bei der Nato und der EU in Brüssel, bevor er 2001 als Redakteur und Moderator zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C..