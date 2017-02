Oberhausen 150 Menschen nach Säure-Austritt in Behandlung

Aus einem Tank tritt am 16.02.2017 in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) Schwefelsäure aus. (dpa/picture-alliance/Telenewsnetwork)

Nach einem Zwischenfall in einem Chemiebetrieb in Oberhausen haben die Rettungsdienste etwa 150 Menschen mit Atemwegsbeschwerden versorgt.

Nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers handelte es sich um Mitarbeiter des Chemieunternehmens sowie eines Werkstoffhofes in der Nähe. Schwere Atemwegsreizungen habe aber niemand erlitten. In dem Betrieb war ein Behälter mit Schwefelsäure gebrochen. Die Behörden warnten vor einer Schadstoffwolke. Anwohner sollten ihre Häuser nicht verlassen und Fenster und Türen geschlossen halten, hies es in einer amtlichen Gefahrenmitteilung.