Oberhausen Chemieunfall löst Großalarm aus

Aus einem Tank tritt am 16.02.2017 in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) Schwefelsäure aus. (dpa/picture-alliance/Telenewsnetwork)

Bei einem Unfall in einem Chemiebetrieb in Oberhausen ist eine Säurewolke freigesetzt worden.

Ursache war nach Angaben der Feuerwehr ein Leck in einem Tank mit Schwefelsäure. Etwa 150 Menschen auf dem betroffenen Gelände und einer benachbarten Firma haben demnach über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt. Vier mussten zur Behandlung in Krankenhäuser. Die Behörden in Oberhausen hatten Anwohner aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten.