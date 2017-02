Oberhausen Özoguz fordert friedliche Proteste bei Yildirim-Auftritt

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (dpa / picture-alliance / Hannibal Hanschke)

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz, hat dazu aufgerufen, gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Oberhausen friedlich zu protestieren.

Özoguz sagte im Deutschlandfunk, da eine private Organisation die Veranstaltung ausrichte, könne sie nicht verboten werden. Deutschland sei schließlich ein Rechtsstaat. Es liege an Yildirim, dafür zu sorgen, dass die Menschen in Oberhausen nicht aufgewiegelt würden. Der türkische Regierungschef will am Mittag vor Landsleuten für die Verfassungsreform in der Türkei werben. Zu der Veranstaltung werden bis zu 10.000 Besucher erwartet. Das geplante Präsidialsystem würde Staatschef Erdogan mehr Macht einräumen und das Parlament schwächen. An der Volksabstimmung darüber am 16. April können sich auch die gut 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland beteiligen.