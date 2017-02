Oberhausen Proteste bei Yildirim-Auftritt

Anhänger des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Oberhausen. (dpa / picture alliance / Roland Weihrauch)

Rund zwei Monate vor dem Referendum über die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei hat Ministerpräsident Yildirim in Oberhausen um die Zustimmung der in Deutschland lebenden Türken geworben.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Wer sein Land liebt, sagt Ja". Viele der mehrere tausend Zuhörer in der Halle schwenkten türkische Fahnen. In Oberhausen demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen Yildirim. Die Proteste verliefen nach Angaben der Polizei bislang friedlich. Einem Journalisten der Berliner Zeitung "taz" wurde nach Angaben der Redaktion der Zutritt zur Halle verweigert.



Besonders bei den Grünen und der Linken war der Auftritt Yildirims in Deutschland auf harsche Kritik gestoßen. Aber auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz, hatte zu friedlichem Protest aufgerufen.



An der Volksabstimmung am 16. April können sich auch die gut 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland beteiligen. Die Verfassungsänderungen würden Staatspräsident Erdogan mehr Machtbefugnisse einräumen und das Parlament schwächen.