Oberhausen Proteste bei Yildirim-Auftritt

Anhänger des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Oberhausen. (dpa / picture alliance / Roland Weihrauch)

Bei einem umstrittenen Auftritt in Deutschland hat der türkische Ministerpräsident Yildirim für die Einführung des Präsidialsystems in seinem Land geworben.

Vor tausenden Anhängern forderte er die hier lebenden Türken auf, im April beim Verfassungs-Referendum mit "Ja" zu stimmen. Er sagte wörtlich, wer eine große, starke Türkei wolle, müsse eine Antwort geben, die die ganze Welt hören könne. Zugleich warf er Deutschland vor, Anhängern der Gülen-Bewegung Zuflucht zu gewähren.

Die geplanten Verfassungsänderungen würden Präsident Erdogan mehr Machtbefugnisse einräumen und das Parlament schwächen.



In Oberhausen demonstrierten rund 800 Menschen gegen die Veranstaltung, die von der Union Europäisch-Türkischer Demokraten organisiert worden war. Die Proteste verliefen nach Angaben der Polizei friedlich.



Besonders bei den Grünen und der Linken war der Auftritt Yildirims in Deutschland im Vorfeld auf harsche Kritik gestoßen. Aber auch Bundesjustizminister Maas forderte die Türkei auf, demokratische Grundrechte zu achten. Der SPD-Politiker betonte, wer in Deutschland Meinungsfreiheit beanspruche, sollte auch selbst Rechtsstaat und Meinungsfreiheit gewährleisten. Maas bezog sich auch auf die Festnahme des deutsch-türkischen Korrespondenten der Zeitung "Die Welt". Nach den Worten von Regierungssprecher Seibert, hatte Bundeskanzlerin Merkel mit Yildirim in München gesprochen und dabei ein "rechtsstaatliches Vorgehen" angemahnt.