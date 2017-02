Oberhausen Türkischer Ministerpräsident spricht vor Landesleuten

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim (AFP / ADEM ALTAN)

Der türkische Ministerpräsident Yildirim will mit einem Auftritt vor Landsleuten am Nachmittag in Oberhausen für die geplante Verfassungsreform in der Türkei werben.

Die türkische Regierungspartei AKP erwartet bis zu 10.000 Zuschauer. An dem Referendum über die umstrittene Einführung eines Präsidialsystemes dürfen auch die rund 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland teilnehmen. Sie können zwischen dem 27. März und dem 9. April ihre Stimme abgeben. Die Abstimmung in der Türkei findet dann am 16. April statt.



Der Auftritt Yildirims wird von Protesten begleitet. Zu drei Gegendemonstrationen erwartet die Polizei rund 1.000 Teilnehmer. Kritik hatte es auch aus der deutschen Politik gegeben. So erklärte der Grünen-Vorsitzende Özdemir, Yildirim habe keinerlei Skrupel, hier von der Demokratie zu profitieren, während er und seine Schergen im eigenen Land Oppositionelle hinter Gitter brächten.