Oberhausen Türkischer Ministerpräsident spricht vor Landsleuten

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim (AFP / ADEM ALTAN)

Der türkische Ministerpräsident Yildirim will am Mittag in Oberhausen mit einem Auftritt vor Landsleuten für die Verfassungsreform in der Türkei werben.

Die türkische Regierungspartei AKP erwartet bis zu 10.000 Besucher. Das geplante Präsidialsystem würde Staatschef Erdogan mehr Macht einräumen und das Parlament schwächen. An der Volksabstimmung darüber am 16. April können sich auch die gut 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland beteiligen. Der Auftritt Yildirims wird von Protesten begleitet. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Gegendemonstrationen angemeldet.