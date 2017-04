In einem Terrorprozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat der angeklagte 23-Jährige zum Auftakt eingeräumt, Mitglied der IS-Terrormiliz in Syrien gewesen zu sein.

Der Deutsch-Türke hatte bereits nach seiner Festnahme im vergangen Jahr umfangreiche Angaben über seinen Aufenthalt in den vom IS besetzten Gebieten gemacht. Er soll mit seinen Aussagen dazu beigetragen haben, den mutmaßlichen IS-Stellvertreter in Deutschland, Abu Walaa, ins Gefängnis gebracht zu haben. Der ehemalige Student kann deshalb auf eine Bewährungsstrafe hoffen. Er hatte sich nach eigenen Angaben 2016 aus Entsetzen über die Brutalität des IS aus Syrien abgesetzt und war bei seiner Rückkehr nach Deutschland festgenommen worden.