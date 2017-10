Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Agenten aus der Schweiz.

Dem 54-Jährigen wird vorgeworfen, im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes deutsche Steuerfahnder bespitzelt zu haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sollte er herausfinden, wie die Finanzverwaltung in Deutschland beim Ankauf von Steuer-CDs vorgeht. Der Mann war Ende April in Frankfurt verhaftet worden.



Die Schweizer Justiz ermittelt derzeit gegen deutsche Steuerfahnder, die am Ankauf von Steuer-CDs beteiligt waren. Diese werden in der Regel widerrechtlich von Banken beschafft.