Der Oberste Gerichtshof Spaniens stellt keinen neuen europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont aus.

Die Richter in Madrid lehnten den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, einen im Dezember zurückgezogenen Haftbefehl wieder zu aktivieren. Puigdemont war im Herbst nach einem Beschluss zur Abspaltung Kataloniens von Spanien seines Amtes enthoben worden. Unmittelbar danach hatte er sich nach Belgien abgesetzt, um einer Festnahme zu entgehen. Als er heute nach Dänemark flog, um dort an einer Hochschul-Debatte teilzunehmen, setzte die spanische Strafverfolgungsbehörde darauf, den 55-Jährigen in Kopenhagen festnehmen lassen zu können.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.