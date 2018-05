Das Weiße Haus hat offenbar eine israelische Firma damit beauftragt, diskreditierende Informationen über Unterhändler des Atomabkommens mit dem Iran zu finden.

Wie die britische Zeitung "Observer" berichtet, wollten Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump belastendes Material über Ben Rhodes und Colin Kahl sammeln. Rhodes war stellvertretender Berater für nationale Sicherheit des damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Kahl war Berater des Vizepräsidenten Joe Biden. Beide waren an den Verhandlungen des Atomabkommens beteiligt. Laut Bericht sollte die Firma sowohl das Privatleben als auch die politischen Laufbahnen der beiden auf mögliches Fehlverhalten untersuchen. Dabei sei es unter anderem um persönliche Beziehungen gegangen, aber auch um die Frage, ob die beiden von dem Deal finanziell oder politisch profitiert haben.



Laut "Observer" planten die Trump-Mitarbeiter eine Schmutzkampagne, um das Atomabkommen in Verruf zu bringen. Unklar sei, ob und welche Informationen tatsächlich über Rhodes und Kahl gesammelt wurden und was mit dem Material passierte. Rhodes sagte der Zeitung, er wisse nichts den Vorgängen, sei aber nicht überrascht. Den Angaben zufolge war die Firma auch beauftragt, prominente Amerikaner mit iranischen Wurzeln sowie Journalisten ins Visier zu nehmen. Das Weiße Haus nahm keine Stellung zu den Vorwürfen.



Bis zum 12. Mai will Trump darüber entscheiden, ob die USA Teil des Atomabkommens bleiben oder nicht. Zuletzt hatte er den Vertrag immer wieder kritisiert.

