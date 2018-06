Das Rettungsschiff "Aquarius" mit 629 Migranten an Bord soll am frühen Morgen in der spanischen Hafenstadt Valencia eintreffen. Italien und Malta hatten das Flüchtlings-Hilfsschiff zuvor abgewiesen. In Spanien werden die Flüchtlinge nun von mehr als 2.300 Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und fast 500 Dolmetschern erwartet.

Die spanische Regionalregierung teilte mit, dass die "Aquarius" und zwei Begleitboote ab sechs Uhr morgens nacheinander im Abstand von rund drei Stunden im Hafen anlegen sollen. Die spanische Küstenwache hat zudem seit gestern mehr als 900 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Rund 500 von ihnen seien auf etwa 60 Booten in der Straße von Gibraltar aufgegriffen worden, teilte die Küstenwache auf Twitter mit. Die übrigen wurden demnach in einem weiter östlich gelegenen Gebiet zwischen Spanien und Marokko aufgenommen.



Der spanische Innenminister Grande-Marlaska kündigte in Hinsicht auf die Migranten von der "Aquarius" an, Spanien werde die Geretteten wie alle anderen Migranten behandeln. Jeder Fall werde einzeln geprüft. Inzwischen hat auch Frankreich Spanien angeboten, Asylsuchende von der "Aquarius" aufzunehmen. Französische Behördenmitarbeiter sollen prüfen, wer von den Flüchtlingen als schutzbedürftig eingeordnet werden kann.



Die neue italienische Regierung will bei ihrer harten Linie bleiben und stellte klar, dass sie Flüchtlingsorganisationen nicht länger gestatten wird, Migranten, die sie im Mittelmeer aufgenommen haben, routinemäßig nach Italien zu bringen. Innenminister Salvini schrieb auf Twitter, sein Land werde Herr im eigenen Haus bleiben. Zuvor hatte der Parteichef der rechtgerichteten Regierungspartei Lega angekündigt, zwei Schiffen deutscher Hilfsorganisationen ebenfalls zu verweigern, in italienischen Häfen anzulegen. Salvini sagte wörtlich, Italien wolle nicht länger einem illegalen Einwanderungsgeschäft Beihilfe leisten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.