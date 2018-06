Nach tagelanger Irrfahrt sind die ersten der 629 Migranten des Rettungsschiffs "Aquarius" in Spanien angekommen. Sie trafen an Bord des italienischen Schiffes "Dattilo" im Hafen von Valencia ein. Die "Aquarius" und ein weiteres Schiff werden am Vormittag erwartet. Italien und Malta hatten sich geweigert, die Menschen aufzunehmen und damit eine Debatte über die europäische Flüchtlingspolitik ausgelöst.

Die neue spanische Regierung hatte sich schließlich bereit erklärt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Sie werden nun von mehr als 2.300 Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und fast 500 Dolmetschern erwartet. Innenminister Grande-Marlaska sagte, Spanien werde die Geretteten wie alle anderen Migranten behandeln. Jeder Fall werde einzeln geprüft. Inzwischen hat auch Frankreich angeboten, Asylsuchende von der "Aquarius" aufzunehmen.



Die neue italienische Regierung stellte dagegen klar, dass sie Flüchtlingsorganisationen nicht länger gestatten wird, Migranten, die sie im Mittelmeer aufgenommen haben, nach Italien zu bringen. Innenminister Salvini sagte wörtlich, Italien wolle nicht länger einem illegalen Einwanderungsgeschäft Beihilfe leisten. Zuvor hatte der Parteichef der rechtgerichteten Regierungspartei Lega angekündigt, zwei Schiffen deutscher Hilfsorganisationen ebenfalls die Einfahrt in italienische Häfen zu verweigern.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.