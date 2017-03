OECD-Arbeitsmarktstudie Gute Bedingungen für Integration von Geflüchteten

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sieht Deutschland gut vorbereitet auf die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. In einer heute vorgestellten Studie mahnt die OECD zugleich Nachbesserungen an. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles dämpfte indes die Erwartungen an eine schnelle Integration der Flüchtlinge.

Von Volker Finthammer