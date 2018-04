Arbeit wird in Deutschland so stark besteuert wie in kaum einer anderen Industrienation.

Dies geht aus einer Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OECD - hervor. Demnach machten bei alleinstehenden deutschen Durchschnittsverdienern Einkommenssteuer und Sozialabgaben fast 50 Prozent der Arbeitskosten aus. Dieser Wert wird lediglich in Belgien mit dort fast 54 Prozent übertroffen. Der Durchschnitt der 35 untersuchten Länder liegt bei knapp 36 Prozent.



Weiter heißt es in dem Bericht, aufgrund des hohen Anteils der Sozialabgaben seien in Deutschland im internationalen Vergleich vor allem die Einkommen von Geringverdienern und Alleinerziehenden stark belastet.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.