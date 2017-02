OECD Frauen in Deutschland tragen wenig zum Haushaltseinkommen bei

OECD-Logo (dpa/picture alliance/Britta Pedersen)

Frauen in Deutschland tragen im europäischen Vergleich am wenigsten zum Haushaltseinkommen bei.

Dies berichtet der "Spiegel" und beruft sich auf eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Demnach liege der Anteil, den Frauen leisteten in Deutschland bei 22,4 Prozent, in Dänemark dagegen bei 42 Prozent. Ein Grund sei, dass Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit arbeiteten als Frauen in anderen Ländern. Dies geschehe oft unfreiwillig, etwa wegen der starren Öffnungszeiten von Kitas.