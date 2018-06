Wirtschaftsminister Altmaier sieht die Bundesregierung durch den neuen OECD-Bericht bestätigt.

Der Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa bescheinigt Deutschland eine stabile Wirtschaftslage, sieht aber in anderen Bereichen Nachholbedarf. Altmaier sagte in Berlin, im Koalitionsvertrag würden viele OECD-Empfehlungen aufgegriffen - etwa mit der geplanten Offensive für Bildung, Forschung und Digitalisierung.



Die OECD mahnt außerdem einen besseren Klimaschutz in Deutschland an. Vor allem im Verkehrssektor könne die Bundesregierung noch einiges verbessern, beispielsweise durch die Förderung von Car-Sharing und Elektro-Mobilität. Dies sei eine Möglichkeit, Treibhausgase zu reduzieren.

