Deutsche Unternehmen stellen Flüchtlinge vor allem aus Gründen der sozialen Verantwortung ein.

Das geht aus einer in Berlin vorgestellten Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor. Demnach nannten fast 78 Prozent der Firmen, die bereits Flüchtlinge beschäftigt haben, soziale Gründe als Motivation. Jeder dritte Betrieb hofft, durch die Anstellung von Flüchtlingen langfristig den Bedarf an Fachkräften zu sichern. Jeder fünte Befragte begründete die Entscheidung mit der besonderen Leistungsbereitschaft von Migranten.



Von jenen Betrieben, die über Schwierigkeiten berichteten, gaben etwa 60 Prozent fehlende Deutschkenntnisse an. Der Autor der Studie, Liebig, sagte im Deutschlandfunk, bei den entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen bestehe noch Verbesserungsbedarf. Dabei gehe es nicht nur um die Vermittlung berufsbezogener Sprachkenntnisse, sondern auch um die Kenntnis von Funktionsweisen des deutschen Arbeitsmarktes. Für die Studie wurden gut 2.000 Arbeitgeber befragt.